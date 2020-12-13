Ледяной дождь. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 14 декабря ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди. Температура воздуха днем ​​прогреется до +11°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +11°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 14 декабря будут морозной, ожидается мокрый снег с дождем. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки −1°, днем ​​ожидается также −1° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет дождливой и снежной. Температура воздуха ночью составит от −1° до +1°, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 1° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут дождливым и относительно теплыми. Температура воздуха ночью составит от +2° до + 4° тепла, а днем ​​воздух прогреется до +6° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется морозная и переменно облачная. Температурные показатели будут следующими: ночью −1… +1° тепла, а днем ​​- 0−2° выше нуля.

Погода в Карпатах 14 декабря прогнозируется солнечная, без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до +1° тепла, а днем ​​температура поднимется до +4° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 14 декабря прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в декабре 2020 года будет на 1−1,5° теплее средних многолетних значений. В то же время месячное количество осадков составит 32−82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма — до 108−132 мм, что находится в пределах средних многолетних значений.