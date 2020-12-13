Льодяний дощ. Фото: Istock

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Погода в Україні 14 грудня очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі. Температура повітря вдень прогріється до +11°.



Вдень стовпчики термометрів покажуть від -1° до +11°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 14 грудня буде морозною, очікується мокрий сніг з дощем. Вночі повітря буде холодним та сягне відмітки -1°, вдень очікується також -1° морозу.

Погода в Харкові у найближчу добу буде дощовою та сніжною. Температура повітря вночі складе від -1° до +1°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 1° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть дощовими та відносно теплими. Температура повітря вночі складе від +2 до +4° тепла, а вдень повітря прогріється до +6° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується морозна та мінливо хмарна. Температурні показники будуть такими: уночі −1…+1° тепла, а вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Карпатах 14 грудня прогнозується сонячна, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від -1° до +1° тепла, а вдень температура підніметься до +4° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 14 грудня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень.