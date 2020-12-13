Марсіанське поселення. Фото: прес-служба компанії

https://racurs.ua/ua/n147707-nezvychayne-marsianske-poselennya-pobuduut-v-mohave-foto.html

Ракурс

Колонізація Марса можлива вже незабаром, у зв’язку з чим компанія Interstellar Lab вирішила допомогти астронавтам підготуватися до життя на Червоній планеті.

Розташована в Парижі дослідна лабораторія планує створити мережу експериментальних поселень на Землі з метою подальшого вивчення того, як люди зможуть жити на Марсі. Про це повідомляє прес-служба компанії.



За словами представників компанії, поселення отримає назву EBIOS (Experimental bio-regenerative station) і буде розташовуватися під прозорими куполами. Поселення буде працювати завдяки технологіям регенеративного життєзабезпечення. Вони будуть повністю самодостатні.

Зазначимо, що протягом кількох останніх місяців Interstellar Lab тісно співпрацювала з NASA за різними напрямками — від створення систем очищення води і вирощування рослин до технологій 3D-друку і аналізу поведінки людини в закритому середовищі. Після завершення будівництва одне таке поселення зможе забезпечити водою, продуктами харчування і енергією до сотні жителів.

Комплекс розташується в американській пустелі Мохаве. Будівництво першої частини поселень планують почати у 2021 році. Об'єкт буде використовуватися як дослідницька база, а також як туристичний об'єкт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колонізація Марса буде проходити з освоєнням нових матеріалів, які будуть придатними для атмосфери і грунту планети. Нова технологія дозволить майбутнім колоністам отримувати матеріал для будівництва і виробництва з місцевого грунту. Ксав'є Фернандес і його колеги з Сінгапурського університету технологій та дизайну пропонують використовувати для будівництва бази на Червоній планеті хітин і місцевий грунт.