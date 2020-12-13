Марсианская деревня. Фото: пресс-служба компании

https://racurs.ua/n147707-neobychnuu-marsianskuu-derevnu-postroyat-v-mohave-foto.html

Ракурс

Колонизация Марса возможна уже в скором времени, в связи с чем компания Interstellar Lab решила помочь астронавтам подготовиться к жизни на Красной планете.

Расположенная в Париже исследовательская лаборатория планирует создать сеть экспериментальных поселений на Земле целью дальнейшего изучения того, как люди смогут жить на Марсе. Об этом пресс-служба компании.





По словам представителей компании, поселение получит название EBIOS (Experimental bio-regenerative station) и будет располагаться под прозрачными куполами. Поселение будет работать благодаря технологиями регенеративного жизнеобеспечения. Они будут полностью самодостаточны.





Отметим, что в течение нескольких последних месяцев Interstellar Lab тесно сотрудничала с NASA по разным направлениям — от создания систем очистки воды и выращивания растений до технологий 3D-печати и анализа поведения человека в закрытой среде. По завершении строительства одно такое поселение сможет обеспечить водой, продуктами питания и энергией до 100 жителей.





Комплекс расположится в американской пустыне Мохаве. Строительство первой части поселений планируют начать в 2021 году. Предполагается, что объект будет использоваться как исследовательская база, а так же как туристический объект.





Напомним, ранее мы сообщали, что колонизация Марса будет проходить с осваиванием новых материалов, которые будут пригодными для атмосферы и почвы планеты. Новая технология позволит будущим колонистам получать материал для строительства и производства из местного грунта. Ксавье Фернандес и его коллеги из Сингапурского университета технологий и дизайна предлагают использовать для строительства базы на Красной планете хитин и местный грунт.