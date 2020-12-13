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Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

В Киеве коронавирус уложил в больницы более полусотни пациентов (КАРТА)

13 дек 2020, 13:03
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевания подтвердили у 1 тыс. 125 человек, в том числе у 86 детей и 54 медиков. Всего подтверждено 91 тыс. 138 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 60 тыс. 737 активных больных.

За сутки умерли 10 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 548 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.


За сутки в Киеве заболели:

  • 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 437 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
  • 42 девочки от пяти месяцев до 17 лет и 44 мальчика от двух месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 72 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

  • Днепровском районе −291;
  • Дарницком районе — 286;
  • Деснянском районе — 136.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 28 тыс. 817 жителей Киева.

Распространение коронавируса в Киеве. Фото: пресс-служба КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что вакцину от COVID-19 Украина получит бесплатно — глобальный механизм COVAX, который действует под эгидой Всемирной организации здравоохранения, официально одобрил запрос Украины на получение более 8 млн доз вакцины.

Источник: Ракурс


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