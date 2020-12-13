Санта Клаус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147705-santa-klaus-i-elf-poymali-vorov-avto-v-ssha-foto-i-video-kureza.html

Ракурс

Новогодние праздники в США успели внести свои коррективы в униформу полицейских. Двое сотрудников полиции в костюмах Санта Клауса и эльфа выслеживали мелких воров авто и похитителей игрушек в магазинах.

Правоохранители работали под прикрытием возле торгового центра. Об этом сообщает отделение полиции города Риверсайд.

Отмечается, что новогодний костюм помог полиции не привлекать внимание и вести наблюдение за похитителями, которые украли набор игрушек Lego на тысячи долларов. После завершения операции полицейские заметили трех мужчин, которые пытались похитить со стоянки машину Honda CR-V. Двое подозреваемых заметили «Санту» и «эльфа» и хотели убежать, но их быстро задержали.

«Санта Клаус» повалил на землю одного из похитителей, а «эльф» держал под прицелом пистолета другого подозреваемого и приказал ему встать на колени. Похищенную машину нашли неподалеку покинутой. Третьего подозреваемого задержать не удалось, но правоохранители идентифицировали его и продолжают поиски.





Напомним, ранее мы сообщали, что новогодние праздники в этом году пройдут с коррективами из-за эпидемии коронавируса. Празднование в городах Украины планируют провести с соблюдением карантинных ограничений, чтобы предотвратить рост количества новых больных. В случае введения карантина в украинских городах планируют транслировать все торжества онлайн.