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Ракурс
Санта Клаус. Фото: Istock

Санта Клаус и эльф поймали воров авто в США — фото и видео курьеза

13 дек 2020, 12:40
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Новогодние праздники в США успели внести свои коррективы в униформу полицейских. Двое сотрудников полиции в костюмах Санта Клауса и эльфа выслеживали мелких воров авто и похитителей игрушек в магазинах.

Правоохранители работали под прикрытием возле торгового центра. Об этом сообщает отделение полиции города Риверсайд.

Отмечается, что новогодний костюм помог полиции не привлекать внимание и вести наблюдение за похитителями, которые украли набор игрушек Lego на тысячи долларов. После завершения операции полицейские заметили трех мужчин, которые пытались похитить со стоянки машину Honda CR-V. Двое подозреваемых заметили «Санту» и «эльфа» и хотели убежать, но их быстро задержали.


Полицейские в костюмах.. Фото: пресс-служба полиции«Санта Клаус» повалил на землю одного из похитителей, а «эльф» держал под прицелом пистолета другого подозреваемого и приказал ему встать на колени. Похищенную машину нашли неподалеку покинутой. Третьего подозреваемого задержать не удалось, но правоохранители идентифицировали его и продолжают поиски.

Напомним, ранее мы сообщали, что новогодние праздники в этом году пройдут с коррективами из-за эпидемии коронавируса. Празднование в городах Украины планируют провести с соблюдением карантинных ограничений, чтобы предотвратить рост количества новых больных. В случае введения карантина в украинских городах планируют транслировать все торжества онлайн.

Источник: Ракурс


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