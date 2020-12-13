Санта Клаус. Фото: Istock

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Ракурс

Новорічні свята у США встигли внести свої корективи в уніформу поліцейських. Двоє співробітників поліції у костюмах Санта Клауса та ельфа вистежували дрібних крадіїв авто та викрадачів іграшок у магазинах.

Правоохоронці працювали під прикриттям біля торгового центру. Про це повідомляє відділок поліції міста Ріверсайд.

Наголошується, що новорічний костюм допоміг поліції не привертати увагу та вести спостереження за викрадачами, які викрали набір іграшок Lego на тисячі доларів. Після завершення операції поліцейські помітили трьох чоловіків, які намагалися викрасти зі стоянки автівку Honda CR-V. Двоє підозрюваних помітили «Санту» й «ельфа» та хотіли втекти, але їх швидко затримали.





«Санта Клаус» повалив на землю одного з викрадачів, а «ельф» тримав під прицілом пістолета іншого підозрюваного та наказав йому стати на коліна. Викрадену автівку знайшли неподалік покинутою. Третього підозрюваного затримати не вдалося, але правоохоронці ідентифікували його та продовжують пошуки.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новорічні свята цього року пройдуть з корективами через епідемію коронавірусу. Святкування у містах України планують провести з дотриманням карантинних обмежень, щоб запобігти зростанню кількості нових хворих. У разі запровадження карантину в українських містах планують транслювати усі урочистості онлайн.