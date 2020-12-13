Навального намагалися отруїти двічі — він не мав доїхати до Берліна

Навального намагалися отруїти двічі — він не мав доїхати до Берлінаhttps://racurs.ua/ua/n147704-navalnogo-namagalysya-otruyity-dvichi-vin-ne-mav-doyihaty-do-berlina.htmlРакурс
Олексій Навальний, російський опозиційний політик та розслідувач корупції, міг бути отруєним двічі під час свого перебування у лікарні міста Омськ, куди він потрапив після першого отруєння.
Агенти російської держбезпеки проникли до лікарні, та мали отруїти Навального ще раз, аби він не міг потрапити до лікарні у Берліні живим. Про це повідомляє The Times.
Обидві спроби отруєння політика провалилися, оскільки лікарі встигли ввести Навальному атропін — антидот для «Новичка». Видання зазначає, що друга доза нервово-паралітичної речовини «Новичок» збільшила б ймовірність смерті політика.
Як відомо, зранку 20 серпня речниця російського опозиційного політика Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила, що його шпиталізували до реанімації з ознаками сильного отруєння до лікарні міста Омськ, де Навальний перебував з візитом. Звідти його за два дні літаком перевезли до берлінської клініки Шаріте.
Уряд Німеччини заявив, що лабораторія фармацевтики й токсикології Збройних сил ФРН виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи «Новичок». Мова йде про отруйні речовини нервово-паралітичної дії, над якими працювали лабораторії СРСР та Російської Федерації.
Згодом інформацію про отруєння політика «Новачком» підтвердили ще дві незалежні лабораторії у Франції та Швеції. Навальний повідомив, що лише 14 вересня вперше почав дихати самостійно.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального, які погодили в Європейському Союзі, отримали дзеркальну відповідь Російської Федерації.