Навального намагалися отруїти двічі — він не мав доїхати до Берліна

Навальний. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n147704-navalnogo-namagalysya-otruyity-dvichi-vin-ne-mav-doyihaty-do-berlina.html

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Олексій Навальний, російський опозиційний політик та розслідувач корупції, міг бути отруєним двічі під час свого перебування у лікарні міста Омськ, куди він потрапив після першого отруєння.

Агенти російської держбезпеки проникли до лікарні, та мали отруїти Навального ще раз, аби він не міг потрапити до лікарні у Берліні живим. Про це повідомляє The Times.

Обидві спроби отруєння політика провалилися, оскільки лікарі встигли ввести Навальному атропін — антидот для «Новичка». Видання зазначає, що друга доза нервово-паралітичної речовини «Новичок» збільшила б ймовірність смерті політика.

Як відомо, зранку 20 серпня речниця російського опозиційного політика Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила, що його шпиталізували до реанімації з ознаками сильного отруєння до лікарні міста Омськ, де Навальний перебував з візитом. Звідти його за два дні літаком перевезли до берлінської клініки Шаріте.

Уряд Німеччини заявив, що лабораторія фармацевтики й токсикології Збройних сил ФРН виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи «Новичок». Мова йде про отруйні речовини нервово-паралітичної дії, над якими працювали лабораторії СРСР та Російської Федерації.

Згодом інформацію про отруєння політика «Новачком» підтвердили ще дві незалежні лабораторії у Франції та Швеції. Навальний повідомив, що лише 14 вересня вперше почав дихати самостійно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального, які погодили в Європейському Союзі, отримали дзеркальну відповідь Російської Федерації.