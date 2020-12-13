Навальный. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n147704-navalnogo-pytalis-otravit-dvajdy-on-ne-doljen-byl-doehat-do-berlina.html

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Алексей Навальный, российский оппозиционный политик и расследователь коррупции, мог быть отравлен во второй раз во время своего пребывания в больнице города Омск, куда он попал после первого отравления.

Агенты российской госбезопасности проникли в больницу, и должны были отравить Навального еще раз, чтобы он не мог попасть в больницу в Берлине живым. Об этом сообщает The Times.

Обе попытки отравления политика провалились, поскольку врачи успели ввести Навальному атропин — антидот для «Новичка». Издание отмечает, что вторая доза нервно-паралитического вещества «Новичок» увеличила бы вероятность смерти политика.

Как известно, утром 20 августа пресс-секретарь российского оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что его госпитализировали в реанимацию с признаками сильного отравления в больницу города Омск, где Навальный находился с визитом. Оттуда его за два дня самолетом перевезли в берлинскую клинику Шарите.

Правительство Германии заявило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии Вооруженных сил ФРГ обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Речь идет о нервно-паралитических отравляющих веществах, над которыми работали лаборатории СССР и Российской Федерации.

Впоследствии информацию об отравлении политика «Новичком» подтвердили две независимые лаборатории во Франции и Швеции. Навальный сообщил, что только 14 сентября впервые начал дышать самостоятельно.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, которые согласовали в Европейском Союзе, получили зеркальный ответ Российской Федерации.