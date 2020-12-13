Причастность сына Байдена к украинской компании расследуют в США

Хантер Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/n147703-prichastnost-syna-baydena-k-ukrainskoy-kompanii-rassleduut-v-ssha.html

Ракурс

Хантер Байден, сын новоизбранного президента США Джо Байдена, мог иметь связи с украинской газовой компанией Burisma. Министерство юстиции США проверит его причастность к налоговым преступлениям.

Пока неизвестно, соответствующее расследование пройдет в рамках федерального расследования по уголовному делу, или только для того, чтобы промониторить все доходы Байдена-младшего за последние годы. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что Минюст США просит у Байдена-младшего информацию о более чем 20 юридических лицах. Масштаб дела демонстрирует широкий кругозор, с которым прокуроры расследуют дело Байдена-младшего.

Сам Байден-младший заявил, что об открытии дела он узнал 8 декабря. Он заявил, что готов доказать всем, что вовремя платил налоги. В то же время отец Хантера, Джо Байден, заявил, что гордится своим сыном, который «борется со сложностями и личными нападками ради того, чтобы стать сильнее».

Напомним, ранее мы сообщали, что отчет о работе Хантера Байдена в Украине обнародовали два комитета Сената Соединенных Штатов Америки. Отчет о работе Байдена-младшего касается его карьеры в правлении газовой компании Burisma. Авторы отчета утверждают, что работа Хантера Байдена создавала конфликт интересов, поскольку в то время Джо Байден в должности вице-президента США курировал вопросы Украины.