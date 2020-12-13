Причетність сина Байдена до української компанії розслідують у США

Хантер Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147703-prychetnist-syna-baydena-do-ukrayinskoyi-kompaniyi-rozsliduut-u-ssha.html

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Хантер Байден, син новообраного президента США Джо Байдена, міг мати зв’язки з українською газовою компанією Burisma. Міністерство юстиції США перевірить його причетність до податкових злочинів.

Наразі невідомо, відповідне розслідування пройде у рамках федерального розслідування у кримінальній справі, або лише для того, щоб промоніторити усі доходи Байдена-молодшого за останні роки. Про це повідомляє АР.

Повідомляється, що Мінюст США просить у Байдена-молодшого інформацію про понад 20 юридичних осіб. Масштаб справи демонструє широкий кругозір, з яким прокурори розслідують справу Байдена-молодшого.

Сам Байден-молодший заявив, що про відкриття справи він дізнався 8 грудня. Він заявив, що готовий довести усім, що вчасно сплачував податки. Натомість батько Хантера, Джо Байден, заявив, що пишається своїм сином, який «бореться зі складнощами та особистими нападками заради того, щоб стати сильнішим».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звіт про роботу Хантера Байдена в Україні оприлюднили два комітету Сенату Сполучених Штатів Америки. Звіт про роботу Байдена-молодшого стосується його кар'єри в правлінні газової компанії Burisma. Автори звіту стверджують, що робота Хантера Байдена створювала конфлікт інтересів, оскільки в той час Джо Байден на посаді віце-президента США курирував питання України.