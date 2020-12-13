Ще одна вакцина від COVID-19 пройшла клінічні випробування

Вакцина від коронавірусу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n147702-sche-odna-vakcyna-vid-covid-19-proyshla-klinichni-vyprobuvannya.html

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Вакцина від коронавірусу, яку розробили у Китаї завдяки зусиллям державної фармацевтичної корпорації країни Sinopharm, пройшла третю фазу клінічних випробувань в ОАЕ.

У випробуваннях взяли участь 31 тис. добровольці зі 125 країн світу. Про це повідомляє журнал Science.

Зазначається, що внаслідок проведених випробувань китайську вакцину офіційно зареєстрували. Результати проміжного аналізу третьої фази клінічних випробувань показали, що ефективність китайської вакцини від COVID-19 становить 86%.

Аналіз також свідчить, що вакцина має 99% ступінь сероконверсії нейтралізуючих антитіл і 100% ефективності в профілактиці помірних і важких випадків. Серйозних проблем з безпекою препарату дослідження не виявили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину від COVID-19 отримає Україна безкоштовно — глобальний механізм COVAX, який діє під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я, офіційно схвалив запит України на отримання понад 8 млн доз вакцини. Приватні компанії займатимуться забезпеченням доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом −60−80 градусів Цельсія.