Еще одна вакцина от COVID-19 прошла клинические испытания

Вакцина от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147702-esche-odna-vakcina-ot-covid-19-proshla-klinicheskie-ispytaniya.html

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Вакцина от коронавируса, которую разработали в Китае благодаря усилиям государственной фармацевтической корпорации страны Sinopharm, прошла третью фазу клинических испытаний в ОАЭ.

В испытаниях приняли участие 31 тыс. добровольцев из 125 стран мира. Об этом сообщает журнал Science.

Отмечается, что в результате проведенных испытаний китайскую вакцину официально зарегистрировали. Результаты промежуточного анализа третьей фазы клинических испытаний показали, что эффективность китайской вакцины от COVID-19 составляет 86%.

Анализ также показывает, что вакцина имеет 99% степень сероконверсии нейтрализующих антител и 100% эффективность в профилактике умеренных и тяжелых случаев. Серьезных проблем с безопасностью препарата исследования не обнаружили.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину от COVID-19 Украина получит бесплатно — глобальный механизм COVAX, который действует под эгидой Всемирной организации здравоохранения, официально одобрил запрос Украины на получение более 8 млн доз вакцины. Частные компании будут заниматься обеспечением доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом −60−80 градусов Цельсия.