Чернобыльский заповедник попал в крупнейшую базу природоохранных территорий мира

https://racurs.ua/n147701-chernobylskiy-zapovednik-popal-v-krupneyshuu-bazu-prirodoohrannyh-territoriy-mira.html

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Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник добавили в базу природоохранных территорий мира The World Database on Protected Area в рамках совместного проекта ООН с Международным союзом охраны природы.

Мировая база данных о заповедных и природоохранных территориях — полная глобальная база данных о наземных и морских заповедниках. Об этом сообщает пресс-служба базы.

Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу — очень важное событие не только для заповедника, но и для всей Украины. Ведь она приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых ею в сфере охраны окружающей среды!, — заявили в заповеднике.

Кроме того, теперь WDPA будет предоставлять пользователям информацию о Чернобыльском заповеднике.

Отметим, что Чернобыль начинает восстанавливать свою экосистему и принимает к себе редкие виды животных, отнесенные в Красную книгу Украины. Удалось подтвердить проживание в заповеднике необычных насекомых — пчелы-плотника, шмеля мохового и сфекса рыжеватого.

Также Чернобыль стал привлекательным местом для животных, которые ушли подальше от человека. На территории заповедника существенно увеличилось количество хищников, а отсутствие людей способствовало тому, что в Чернобыль вернулись редкие в Украине медведи. По словам ученых, медведей замечали на территории Чернобыля более сотни лет назад.

По оценкам исследователей, сейчас в Чернобыле проживают более 2−3 тыс. оленей, почти 1,5 тыс. оосей, 1 тыс. косуль, 700−900 кабанов, около 180 лошадей Пржевальского, до 120−150 волков и почти 100 рысей. Медведей ориентировочно 10, но местных — единицы. Также есть один зубр.

Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыль может стать ключом к завоеванию Марса, поскольку на территории Украинской АЭС были выявлены грибы, которые могут питаться радиацией — они поглощают ионизирующее гамма-излучения с помощью пигмента меланина. По мнению исследователей из Стэнфорда, грибы Cladosporium sphaerospermum могут защитить первых поселенцев от смертельной атмосферы Красной планеты.