Джин. Фото: Istock

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Мусор стал главным компонентом в премиальном алкоголе, который появился благодаря сотрудничеству двух компаний — производителя спорткаров Morgan и алкогольной марки Piston Gin.

Дерево, которое использует компания для изготовления корпуса гоночных авто, используется в качестве основы для алкогольного напитка. Об этом сообщает «Популярная механика».

Так, компания Morgan Motor Company, имеющая 111-летнюю историю, до сих пор использует ясень, из которого создаёт каркас кузова автомобилей. В свою очередь винокурня Piston Distillery, основанная в 2018 году в английском Вустершире, решила приобщиться к спортивному производителю — они предложили компании использовать оставшиеся во время производства ясеневые стружки в качестве основы для джина.





Соответствующая коллаборация брендов получила название Morgan x Piston Gin. Сообщается, что специально отобранные деревянные стружки лягут в основу эксклюзивного напитка. Заявлено, что в состав Morgan x Piston Gin входят 14 растительных ингредиентов, а добавление ясеневой стружки придаёт джину натуральные ноты хрустящего сладкого яблока и нежной древесины.

Бутылка необычного джина украшена декорированной под поршень двигателя крышкой. Несмотря на то, что напиток можно пить в чистом виде, авторы джина рекомендуют делать на его основе коктейль с добавлением имбирного эля, ежевики и большого количества льда. Стоимость джина составит 45 фунтов или 55 фунтов в подарочной упаковке (около 2 тыс. грн)





Напомним, ранее мы сообщали, что королева Великобритании Елизавета II собственное производство джина, который является одним из ее любимых алкогольных напитков. Джин под названием Sandringham Celebration Gin изготовили на винокурне в имении королевы на севере Норфолка.