Джин. Фото: Istock

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Сміття стало головним компонентом у преміальному алкоголі, який з’явився завдяки співпраці двох компаній — виробника спорткарів Morgan і алкогольної марки Piston Gin.

Дерево, яке використовує компанія для виготовлення корпусу гоночних авто, використовується яка основа для алкогольного напою. Про це повідомляє «Популярная механика».

Так, компанія Morgan Motor Company, що має 111-річну історію, досі використовує ясен, з якого створює каркас кузова автомобілів. Натомість винокурня Piston Distillery, заснована у 2018 році в англійському Вустерширі, вирішила долучитися до спортивного виробника — вони запропонували компанії використовувати ясеневі стружки, що залишилися після виробництва, як основу для джина.

Відповідна колаборація брендів отримала назву Morgan x Piston Gin. Повідомляється, що спеціально відібрані дерев’яні стружки будуть основним компонентом ексклюзивного напою. Заявлено, що до складу Morgan x Piston Gin входять 14 рослинних інгредієнтів, а додавання ясеневої стружки надає джину натуральні ноти хрусткого солодкого яблука і ніжної деревини.

Пляшка незвичайного джина прикрашена декорованою під поршень двигуна кришкою. Попри те, що напій можна пити у чистому вигляді, автори джина рекомендують робити на його основі коктейль з додаванням імбирного елю, ожини та великої кількості льоду. Вартість джина складе 45 фунтів або 55 фунтів в подарунковій упаковці (близько 2 тис. грн)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева Великої Британії Єлизавета II розпочне власне виробництво джина, який є одним з її улюблених алкогольних напоїв. Джин під назвою Sandringham Celebration Gin виготовили на винокурні в маєтку королеви на півночі Норфолка.