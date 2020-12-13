Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n147699-koronavirus-v-ukrayini-raptovo-pishov-na-spad-vydujalo-7-tys-osib-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 12 грудня, вірус виявили у 9 тис. 176 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 894 тис. 215 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 7 тис. 563 людини, а в цілому вже одужало 501 тис. 564 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 156 осіб. Загальна кількість жертв становить 15 тис. 154 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 988 тис. 280.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (1 тис. 125 хворих), Дніпропетровській області (709 інфікованих) та в Одеській області (628 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 13 грудня фіксувалася у Вінницькій та Кіровоградській областях — 121 та 107 випадків відповідно.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 91 тис. 138 (+1. тис. 125);

Вінницька область — 19 тис. 801 (+121);

Волинська область — 28 тис. 19 (+167);

Дніпропетровська область — 49 тис. 74 (+709);

Донецька область — 29 тис. 398 (+367);

Житомирська область — 34 тис. 73 (+359);

Закарпатська область — 26 тис. 16 (+133);

Запорізька область — 41 тис. 995 (+535);

Івано-Франківська область — 40 тис. 668 (+184);

Київська область — 48 тис. 523 (+740);

Кіровоградська область — 7 тис. 166 (+107);

Луганська область — 7 тис. 889 (+184);

Львівська область — 53 тис. 662 (+363);

Миколаївська область — 23 тис. 864 (+385);

Одеська область — 57 тис. 699 (+628);

Полтавська область — 29 тис. 121 (+310);

Рівненська область — 36 тис. 117 (+217);

Сумська область — 35 тис. 702 (+375);

Тернопільська область — 31 тис. 165 (+201);

Харківська область — 62 тис. 324 (+339);

Херсонська область — 13 тис. 972 (+249);

Хмельницька область — 34 тис. 800 (+383);

Черкаська область — 31 тис. 209 (+425);

Чернівецька область — 36 тис. 695 (+199);

Чернігівська область — 24 тис. 125 (+371).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що собаки можуть визначити коронавірус за запахом людини навіть точніше за ПЛР-тести. Дослідження провели в Парижі та в столиці Лівану Бейруті. Провідників із собаками запрошували до кімнати, де у випадковому порядку були розташовані зразки, взяті у 177 людей, близько половини з яких були хворими на коронавірус. Собаки успішно зуміли відрізнити хворих від здорових за зразками їхнього поту — середній показник точності становив 76%.