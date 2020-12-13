Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 12 декабря, вирус был обнаружен у 9 тыс. 176 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 894 тыс. 215 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 7 тыс. 563 человека, а в целом уже выздоровели 501 тыс. 564 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 156 человек. Общее число жертв составляет 15 тыс. 154 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 988 тыс. 280.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1 тыс. 125 больных), Днепропетровской области (709 инфицированных) и в Одесской области (628 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 13 декабря фиксировалось в Винницкой и Кировоградской областях — 121 и 107 случаев соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 91 тыс. 138 (+1 тыс. 125);

Винницкая область — 19 тыс. 801 (+121);

Волынская область — 28 тыс. 19 (+167);

Днепропетровская область — 49 тыс. 74 (+709);

Донецкая область — 29 тыс. 398 (+367);

Житомирская область — 34 тыс. 73 (+359);

Закарпатская область — 26 тыс. 16 (+133);

Запорожская область — 41 тыс. 995 (+535);

Ивано-Франковская область — 40 тыс. 668 (+184);

Киевская область — 48 тыс. 523 (+740);

Кировоградская область — 7 тыс. 166 (+107);

Луганская область — 7 тыс. 889 (+184);

Львовская область — 53 тыс. 662 (+363);

Николаевская область — 23 тыс. 864 (+385);

Одесская область — 57 тыс. 699 (+628);

Полтавская область — 29 тыс. 121 (+310);

Ровенская область — 36 тыс. 117 (+217);

Сумская область — 35 тыс. 702 (+375);

Тернопольская область — 31 тыс. 165 (+201);

Харьковская область — 62 тыс. 324 (+339);

Херсонская область — 13 тыс. 972 (+249);

Хмельницкая область — 34 тыс. 800 (+383);

Черкасская область — 31 тыс. 209 (+425);

Черновицкая область — 36 тыс. 695 (+199);

Черниговская область — 24 тыс. 125 (+371).

Напомним, ранее мы сообщали, что собаки могут определить коронавирус по запаху человека даже точнее, чем ПЦР-тесты. Исследование провели в Париже и в столице Ливана Бейруте. Проводников с собаками приглашали в комнату, где в случайном порядке были расположены образцы, взятые у 177 человек, около половины из которых были больными коронавирусом. Собаки успешно сумели отличить больных от здоровых по образцам их пота — средний показатель точности составил 76%.