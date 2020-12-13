Раненый. Фото: Главком

https://racurs.ua/n147698-dvuh-ukrainskih-voinov-ranili-na-donbasse-boevikam-otomstili.html

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Война на Донбассе продолжается, несмотря на объявленное перемирие с боевиками. Российские оккупационные войска на Донбассе нарушали режим «тишины» на оккупированных территориях.

Двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 12 декабря, на участках ответственности украинских бригад со стороны российских наемников было зафиксировано сразу шесть нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов двое украинских военных получили легкие ранения у Золотого. Раненым оказали оперативную первую медицинскую помощь, их госпитализировали.

Российские оккупационные войска также отличились тем, что вели огонь из запрещенных гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки — еще и из стрелкового оружия. Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания, и открыли огонь.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ с украинской стороны. С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Отметим, что по состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 тыс. 500 человек, в том числе, около 3 тыс. кадровых военных России.

Напомним, ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки были ранены двое военных на Донбассе. Защитники Украины, которые входят в состав одной из механизированных бригад Вооруженных сил, получили легкие вторичные ранения.