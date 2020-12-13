Поранений. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n147698-dvoh-ukrayinskyh-voyiniv-poraneno-na-donbasi-boyovykam-pomstylysya.html

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Війна на Донбасі триває, попри оголошене перемир’я з бойовиками. Російсько-окупаційні війська на Донбасі порушували режим «тиші» на окупованих територіях.

Двоє українських захисників отримали поранення. Про це повідомляє штаб ООС.





Наголошується, що минулої доби, 12 грудня, на ділянках відповідальності українських бригад з боку російських найманців було зафіксовано одразу шість порушень режиму припинення вогню.

Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє українських військових отримали легкі поранення біля Золотого. Пораненим надали оперативну першу медичну допомогу, їх госпіталізували.

Російські окупаційні війська також відзначилися тим, що вели вогонь з заборонених гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки — ще й зі стрілецької зброї. Такі зухвалі дії противника підрозділи Об'єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону. Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Наголосимо, що станом на 30 листопада, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35 тис. 500 осіб, зокрема, близько 3 тис. кадрових військових Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що минулої доби було поранено двох військових на Донбасі. Захисники України, які входять до складу однієї з механізованих бригад Збройних сил, отримали легкі вторинні поранення.