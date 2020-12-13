Чорнобильський заповідник потрапив до найбільшої у світі бази природоохоронних територій

Чорнобиль. Фото: Ракурс

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Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до бази природоохоронних територій світу The World Database on Protected Area у рамках спільного проекту ООН з Міжнародним союзом охорони природи.

Світова база даних про заповідні та природоохоронні території — найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території. Про це повідомляє прес-служба бази.

Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу — надзвичайно важлива подія не лише для заповідника, а й усієї України. Адже вона наближає нашу державу до виконання міжнародних зобов’язань, взятих нею у сфері охорони довкілля!, — заявили у заповіднику.

Окрім того, тепер WDPA надаватиме користувачам інформацію про Чорнобильський заповідник. Наголосимо, що Чорнобиль починає відновлювати свою екосистему та приймає до себе рідкісні види тварин, що віднесені до Червоної книги України. Наразі вдалося підтвердити проживання у заповіднику незвичайних комах — бджоли-тесляра, джмеля мохового та сфекса рудуватого.

Також Чорнобиль став привабливим місцем для тварин, які пішли якомога далі від людини. На території заповідника істотно збільшилася кількість хижаків, а відсутність людей сприяла тому, що в Чорнобиль повернулися рідкісні в Україні ведмеді. За словами вчених, ведмедів востаннє помічали на території Чорнобиля понад сотні років тому.

За оцінками дослідників, зараз у Чорнобилі проживають понад 2−3 тис. оленів, майже 1,5 тис. лосів, 1 тис. косуль, 700−900 кабанів, приблизно 180 коней Пржевальського, до 120−150 вовків і майже 100 рисей. Ведмедів орієнтовно 10, але місцевих — одиниці. Також є один зубр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобиль може стати ключем до завоювання Марса, оскільки на території української АЕС було виявлено гриби, які можуть харчуватися радіацією — вони поглинають іонізуюче гамма-випромінювання за допомогою пігменту меланіну. На думку дослідників зі Стенфорда, гриби Cladosporium sphaerospermum можуть захистити перших поселенців від смертельної атмосфери Червоної планети.