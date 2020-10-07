Россия отреагировала на выводы ОЗХО об отравлении Навального. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/n144807-rossiya-nazvala-fantastikoy-rezultaty-ozho-po-navalnomu.html

Ракурс

Результаты экспертизы Организации по запрещению химического оружия по политику Алексею Навальному отрицают в Москве.

Выводы ОЗХЗ, которые подтвердили отравление Навального веществом из группы «Новичок», российские чиновники называют фантастикой. Международных экспертов уже обвинили в предвзятости. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, которое опубликовано на веб-странице ведомства.

Обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность, с которой немецкая сторона «согласилась» на публикацию на сайте ОЗХО. Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХЗ, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологических сценарию, — говорится в заявлении.

В Москве заявили, что уже готовят ответ на результаты экспертизы ОЗХО, где представят свою версию ситуации с Навальным.

Накануне ОЗХО подтвердила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Яд обнаружили в его биомедицинских пробах. Вещество, которым его отравили, формально не запрещено, но по своей структуре подобно двум химикатам из группы «Новичок». Их запретили в ноябре 2019 года.

Напомним, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Впоследствии этот яд в организме политика обнаружили и эксперты двух независимых лабораторий во Франции и Швеции.