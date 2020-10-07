Росія відреагувала на висновки ОЗХЗ про отруєння Навального. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n144807-rosiya-nazvala-fantastykou-rezultaty-ozhz-po-navalnomu.html

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Результати експертизи Організації із заборони хімічної зброї по політику Олексію Навальному заперечують у Москві.

Висновки ОЗХЗ, які підтвердили отруєння Навального речовиною з групи «Новичок», російські чиновники називають фантастикою. Міжнародних експертів вже звинуватили в упередженості. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії, яка опублікована на веб-сторінці відомства.

Звернули увагу на цілком передбачувану оперативність, з якою німецька сторона «погодилася» на публікацію на сайті ОЗХЗ. Таким чином, фантастична, по суті, історія, ініційована з подачі Берліна його євроатлантичними союзниками укупі з керівництвом технічного секретаріату ОЗХЗ, отримала своє продовження за заздалегідь спланованим конспірологічних сценарієм, — йдеться в заяві.

У Москві заявили, що вже готують відповідь на результати експертизи ОЗХЗ, де представлять свою версію ситуації з Навальним.

Напередодні ОЗХЗ підтвердила, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Отруту виявили в його біомедичних пробах. Речовина, якою його отруїли, формально не заборонена, але за своєю структурою подібна до двох хімікатів з групи «Новачок». Їх заборонили у листопаді 2019 року.

Нагадаємо, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли речовиною з групи «Новичок». Згодом цю отруту в організмі політика виявили й експерти двох незалежних лабораторій у Франції та Швеції.