Коронавірус у Києві. Фото: Istock

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 1 тис. 125 осіб, у тому числі у 86 дітей та 54 медиків. Всього підтверджено 91 тис. 138 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 60 тис. 737 активних хворих.

За добу померли 10 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 1 тис. 548 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

602 жінки у віці від 18 до 90 років;

437 чоловіків у віці від 18 до 91 року;

42 дівчинки від п’яти місяців до 17 років та 44 хлопчики від двох місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 72 пацієнти, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дніпровському районі —291;

Дарницькому районі — 286;

Деснянському районі — 136.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 28 тис. 817 мешканців Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину від COVID-19 отримає Україна безкоштовно — глобальний механізм COVAX, який діє під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я, офіційно схвалив запит України на отримання понад 8 млн доз вакцини.