Локдаун у Німеччині запроваджують до 10 січня. Фото: RFI

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Локдаун у Німеччині запроваджують вже наступного тижня. Жорсткий карантин вводять із середи, 16 грудня. Він триватиме щонайменше до 10 січня.

На території всієї країни в цей час будуть зачиненими магазини роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих. У школах припинять очне навчання, закриють також дитячі садки. Працюватимуть аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси й поштові відділення. Про це 13 грудня заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє DW.

На різдвяні свята, які в Німеччині триватимуть з 24 по 26 грудня, дозволили зустрічі у вузькому сімейному колі за участю не більше п’яти осіб без урахування дітей до 14 років. На Новий рік передбачена заборона на зібрання. Дозволяється відвідувати богослужіння у храмах, але лише при дотриманні соціальної дистанції. При цьому співати у храмах заборонено. Крім того, на великі богослужіння допускатимуть лише за попереднім записом.

Влада вже попіклувалася про бізнесменів, які постраждають від локдауну. Держава обіцяє виплатити допомогу, й максимальна її сума сягатиме від 200 до 500 тис. євро. Такі виплати обіцяють компаніям, яким загрожує банкрутство.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, у зв’язку з чим уряд з 8 по 24 січня планує запровадити посилений карантин.