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Ракурс
Улицы Харькова превратились в «каток». Фото: podolskriamo.ru

Улицы Харькова превратились в «каток» — горожане катаются на коньках (ВИДЕО)

13 дек 2020, 16:13
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В Харькове улицы покрылись слоем льда из-за непогоды. Ходить по льду пешеходам довольно неудобно, но некоторые используют эту ситуацию для развлечения.

Так, некоторые местные жители одевают коньки и катаются на тротуарах. Очевидцы сняли соответствующее видео в центре города и на Харьковском жилом массиве «Алексеевка». Соответствующие кадры были опубликованы в YouTube.

В Гидрометцентре обещают, что 14 декабря в Харькове будет идти дождь со снегом, но температура воздуха днем и ночью прогнозируется от 1° тепла до 1° мороза. Такая погода также может привести к образованию гололеда.


Напомним, 11 декабря в Киеве ввели ограничение движения транспорта — так называемое оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. В столице приостановил работу городской фуникулер. Произошло это потому, что улицы столицы превратились в ледовый каток.

Источник: Ракурс


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