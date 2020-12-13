Улицы Харькова превратились в «каток». Фото: podolskriamo.ru

https://racurs.ua/n147711-ulicy-harkova-prevratilis-v-katok-gorojane-katautsya-na-konkah-video.html

Ракурс

В Харькове улицы покрылись слоем льда из-за непогоды. Ходить по льду пешеходам довольно неудобно, но некоторые используют эту ситуацию для развлечения.

Так, некоторые местные жители одевают коньки и катаются на тротуарах. Очевидцы сняли соответствующее видео в центре города и на Харьковском жилом массиве «Алексеевка». Соответствующие кадры были опубликованы в YouTube.

В Гидрометцентре обещают, что 14 декабря в Харькове будет идти дождь со снегом, но температура воздуха днем и ночью прогнозируется от 1° тепла до 1° мороза. Такая погода также может привести к образованию гололеда.

Напомним, 11 декабря в Киеве ввели ограничение движения транспорта — так называемое оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. В столице приостановил работу городской фуникулер. Произошло это потому, что улицы столицы превратились в ледовый каток.