Том Круз зніматиме «Місію нездійсненну» у космосі. Фото: kod.ru

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Ракурс

Один із майбутніх фільмів «Місія нездійсненна» зніматимуть у космосі.

Голлівудський актор Том Круз готовий заплатити чималі гроші на реалізацію свого плану і вже веде переговори з представниками NASA про політ у космос для зйомок фільму. В американському управлінні запевнили артиста, що такий план цілком можливо впровадити у життя. Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерело.

Як відомо, запланований вихід сьомої та восьмої частини франшизи «Місія нездійсненна». Ці фільми стануть заключними в серії, а їхній вихід спочатку був запланований на 2021 і 2022 роки відповідно. Також відомо, Том Круз не є професійним каскадером або майстром бойових мистецтв, але актор більшість трюків у кіно виконує самостійно.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що голлівудський актор Том Круз зніме у космосі один із своїх фільмів, але це буде не «Місія нездійсненна». До зйомок залучили компанію SpaceX мільярдера Ілона Маска та NASA.