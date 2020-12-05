Дрейфуючий гігантський айсберг у водах Атлантики показали на фото

Фото дрейфуючого гігантського айсберга. Фото: BFSAI

https://racurs.ua/ua/n147374-dreyfuuchyy-gigantskyy-aysberg-u-vodah-atlantyky-pokazaly-na-foto.html

Ракурс

Гігантський айсберг A-68, що дрейфує Атлантикою у бік Південної Джорджії, вдалося сфотографувати.

Знімок зробив військовий літак Військово-повітряних військ Великої Британії. Літак RAF A400M провів розвідку над айсбергом A68a, який нині проходить через Південний антарктичний фронт. Знімки гігантської крижини з’явилися на Facebook-сторінці BFSAI.

Оскільки через величезний розмір льодовика його неможливо було охопити одним знімком, то британці дали кілька фото великим планом.

Як відомо, айсберг A68 — один із найбільших крижаних уламків, які фіксувалися науковцями. Він відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді в 2017 році. Наразі він важить близько 1 трлн т, а його площа становить 4 тис. 200 кв. км, але айсберг може розвалитися на частини чи сісти на мілину.

Наразі айсберг загрожує острову Південна Джорджія і може заблокувати острови з тюленями і пінгвінами. Вчені також не виключають, що айсберг дрейфуватиме ще до 10 років. Це матиме велике значення для місцевої екосистеми.

Нагадаємо, у лютому в Антарктиді аргентинські метеорологи зафіксували найтеплішу погоду в історії метеоспостережень на цьому материку — понад 18° за Цельсієм.