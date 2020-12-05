Дрейфующий гигантский айсберг в водах Атлантики показали на фото

Фото дрейфующего гигантского айсберга. Фото: BFSAI

https://racurs.ua/n147374-dreyfuuschiy-gigantskiy-aysberg-v-vodah-atlantiki-pokazali-na-foto.html

Ракурс

Гигантский айсберг A-68, дрейфующий Атлантикой в сторону Южной Джорджии, удалось сфотографировать.

Снимок сделал военный самолет Военно-воздушных войск Великобритании. Самолет RAF A400M провел разведку над айсбергом A68a, который в настоящее время проходит через Южный антарктический фронт. Снимки гигантской льдины появились на Facebook-странице BFSAI.

Поскольку из-за огромного размера ледника его невозможно было охватить одним снимком, то британцы дали несколько фото крупным планом.

Как известно, айсберг A68 — один из крупнейших ледяных обломков, которые фиксировались учеными. Он откололся от шельфового ледника в Антарктиде в 2017 году. Сейчас он весит около 1 трлн т, а его площадь составляет 4 тыс. 200 кв. км, но айсберг может развалиться на части или сесть на мель.

Сейчас айсберг угрожает острову Южная Джорджия и может заблокировать острова с тюленями и пингвинами. Ученые также не исключают, что айсберг будет дрейфовать еще до 10 лет. Это будет иметь большое значение для местной экосистемы.

Напомним, в феврале в Антарктиде аргентинские метеорологи зафиксировали самую теплую погоду в истории метеонаблюдений на этом материке — более 18° по Цельсию.