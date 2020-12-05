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Ракурс
Прокуратура открыла производство из-за строительства оперы в Крыму. Фото: ehrh.org

Строительство оперного театра в Крыму — прокуратура открыла уголовное производство

5 дек 2020, 13:44
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Уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au открыла прокуратура Крыма.

Кроме того, Киев запустил внутригосударственные процедуры для введения против австрийского бюро санкций за сотрудничество с Россией. В МИД призвали иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов с австрийским бюро. Об этом 5 декабря сообщил специальный представитель по вопросам санкционной политики Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook.

Мы не будем терпеть такого откровенного игнорирования украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией. Руководство этой австрийской компании решило стать на тонкий лед, — отметил он.


Представитель МИД добавил, что представителям Coop Himmelb (l)au запретят въезд в Украину, а международное реноме этой компании понесет серьезные потери.

Напомним, известное австрийское архитектурное бюро «Coop Himmelblau» участвует в построении оперного театра в Севастополе за деньги оккупантов. В МИД Украины пообещали, что введут санкции против бюро.

Источник: Ракурс


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