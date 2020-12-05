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Ракурс
Прокуратура відкрила провадження через будівництво опери в Криму. Фото: ehrh.org

Будівництво оперного театру в Криму — прокуратура відкрила кримінальне провадження

5 гру 2020, 13:44
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Кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb (l)au відкрила прокуратура Криму.

Крім того, Київ запустив внутрішньодержавні процедури для запровадження проти австрійського бюро санкцій за співробітництво з Росією. У МЗС закликали іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проектів з австрійським бюро. Про це 5 грудня повідомив спеціальний представник із питань санкційної політики Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв на власній сторінці у Facebook.

Ми не будемо толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією. Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід, — зазначив він.


Представник МЗС додав, що представникам Coop Himmelb (l)au заборонять в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат.

Нагадаємо, відоме австрійське архітектурне бюро «Coop Himmelblau» бере участь у побудові оперного театру в Севастополі за гроші окупантів. В МЗС України пообіцяли, що запровадять санкції проти бюро.

Джерело: Ракурс


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