Прокуратура відкрила провадження через будівництво опери в Криму. Фото: ehrh.org

https://racurs.ua/ua/n147373-budivnyctvo-opernogo-teatru-v-krymu-prokuratura-vidkryla-kryminalne-provadjennya.html

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Кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb (l)au відкрила прокуратура Криму.

Крім того, Київ запустив внутрішньодержавні процедури для запровадження проти австрійського бюро санкцій за співробітництво з Росією. У МЗС закликали іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проектів з австрійським бюро. Про це 5 грудня повідомив спеціальний представник із питань санкційної політики Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв на власній сторінці у Facebook.

Ми не будемо толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією. Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід, — зазначив він.



Представник МЗС додав, що представникам Coop Himmelb (l)au заборонять в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат.

Нагадаємо, відоме австрійське архітектурне бюро «Coop Himmelblau» бере участь у побудові оперного театру в Севастополі за гроші окупантів. В МЗС України пообіцяли, що запровадять санкції проти бюро.