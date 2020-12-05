Том Круз будет снимать боевик «Миссия невыполнимая» в космосе. Фото: кod.ru

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Ракурс

Один из будущих фильмов «Миссия невыполнима» будут снимать в космосе.

Голливудский актер Том Круз готов заплатить немалые деньги на реализацию своего плана и уже ведет переговоры с представителями NASA о полете в космос для съемок фильма. В американском управлении заверили артиста, что такой план вполне возможно внедрить в жизнь. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Как известно, запланирован выход седьмой и восьмой части франшизы «Миссия невыполнима». Эти фильмы станут заключительными в серии, а их выход изначально был запланирован на 2021 и 2022 годы соответственно. Также известно, Том Круз не является профессиональным каскадером или мастером боевых искусств, но актер большинство трюков в кино выполняет самостоятельно.

Напомним, в мае сообщалось, что голливудский актер Том Круз снимет в космосе один из своих фильмов, но это будет не «Миссия невыполнима». К съемкам привлекли компанию SpaceX миллиардера Илона Маска и NASA.