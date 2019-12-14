В Мексике построят созданный с помощью 3D-принтера поселок. Фото: YouTube

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В Мексике в штате Табаско появится первый в мире поселок, созданный с помощью 3D-принтера.

Строят новый поселок компании Icon, Échale и New Story. Сейчас построены только два дома из 50. Все остальные помещения построят до конца 2020 года. Проект жилищ разрабатывали с участием семей, проживающих в том районе. Строят дома с помощью 3D-принтера Vulcan II производства компании Icon. Об этом сообщает CNN.

Вместо чернил в принтере использовали цемент. На печать стен дома нужно одни сутки. После этого строители устанавливают крышу, окна и двери. Площадь дома составляет 45 кв. м. В доме есть две спальни, гостиная, кухня, ванная комната и небольшая веранда.

Все дома подключат к водопроводу, канализации. Предусмотрено и подключение к электросети. Кроме того, эти дома должны выдержать землетрясение. Жилье будут продавать так, чтобы оно было выгодно будущим владельцам. Цена составит 20−30% от дохода будущих жильцов.

В этих домах будут проживать семьи, которые сейчас живут в домах, которые возвели с помощью подручных материалов: дерева, металла и тому подобное.

Напомним, в китайском Шанхае установили самый длинный в мире напечатанный на 3D-принтере пешеходный мост. Процесс печати самого длинного пешеходного моста длился 35 дней. Компания создавала мост ASA методом послойного наплавки.