У Мексиці побудують створене за допомогою 3D-принтера селище. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n130852-u-meksyci-buduut-stvorene-za-dopomogou-3d-pryntera-selysche-video.html

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У Мексиці у штаті Табаско з’явиться перше у світі селище, створене за допомогою 3D-принтера.

Будують нове селище компанії Icon, Échale та New Story. Наразі побудовані тільки два будинки з 50. Всі інші приміщення побудують до кінця 2020 року. Проект осель розроблювали за участю родин, які мешкають у тому районі. Будують будинки за допомогою 3D-принтера Vulcan II виробництва компанії Icon. Про це повідомляє CNN.

Замість чорнил у принтері використовували цемент. На друк стін будинку потрібно одна доба. Після цього будівельники встановлюють дах, вікна та двері. Площа будинку становить 45 кв. м. В оселі є дві спальні, вітальня, кухня, ванна кімната та невелика веранда.

Усі будинки підключать до водопроводу, каналізації. Передбачене й підключення електромережі. Крім того, ці будинки повинні витримати землетрус. Житло продаватимуть так, щоб воно було вигідне майбутнім власникам. Ціна становитиме 20−30% від доходу майбутніх мешканців.

У цих будинках будуть проживати родини, які зараз мешкають в оселях, які звели за допомогою підручних матеріалів: дерева, металу тощо.

Нагадаємо, у китайському Шанхаї встановили найдовший у світі надрукований на 3D-принтері пішохідний міст. Процес друку найдовшого пішохідного моста тривав 35 днів. Компанія створювала міст ASA методом пошарового наплавлення.