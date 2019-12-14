Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 15 грудня очікується дощова у більшості регіонів.

Дощі не обіцяють лише в західних та частині центральних областей. Крім того, очікуються густі тумани. Температура повітря вночі від 2° до 7° тепла, вдень прогнозують 4−6° тепла, в південних областях 9−12° вище нуля. Вітер очікується південно-західний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 15 грудня прогнозується дощова. Температура повітря вночі 2−4° тепла, а вдень від 5−7° вище нуля.

У Львові завтра очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° вище нуля, вдень 6−8° тепла.

В Одесі в неділю йтиме дощ. Вночі температура повітря 5−7° морозу, вдень 10−12° тепла.

У Дніпрі у завтрашній вихідний дощитиме. Вночі температура повітря 2−4° вище нуля, а вдень очікується 6−8° тепла.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють опади у виді дощу. Вночі температура повітря 2−4° тепла, вдень 5−7° вище нуля.

У Карпатах 15 грудня дощ йтиме лише вночі, вдень — без опадів. Температура повітря вночі 2−4° тепла, вдень 5−7° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 14 грудня в Україні обіцяли похмуру та дощову погоду. У північних, центральних, східних областях, а також на Закарпатті очікувався мокрий сніг. На всій іншій території України прогнозували дощі.