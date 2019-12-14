Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n130851-pogoda-v-ukraine-na-15-dekabrya-sinoptiki-obeschaut-tumany-s-dojdem-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 декабря ожидается дождливая в большинстве регионов.

Дожди не обещают лишь в западных и части центральных областей. Кроме того, ожидаются густые туманы. Температура воздуха ночью от 2° до 7° тепла, днем прогнозируют 4−6° тепла, в южных областях 9−12° выше нуля. Ветер ожидается юго-западный 5−10 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 15 декабря прогнозируется дождливая. Температура воздуха ночью 2−4° тепла, а днем от 5−7° выше нуля.

Во Львове завтра ожидается переменная облачность. Столбики термометров ночью покажут 2−4° выше нуля, днем 6−8° тепла.

В Одессе в воскресенье будет идти дождь. Ночью температура воздуха 5−7° мороза, днем 10−12° тепла.

В Днепре в завтрашний выходной будет дождливо. Ночью температура воздуха 2−4° выше нуля, а днем ожидается 6−8° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха 2−4° тепла, днем 5−7° выше нуля.

В Карпатах 15 декабря дождь будет идти только ночью, днем — без осадков. Температура воздуха ночью 2−4° тепла, днем 5−7° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 14 декабря в Украине обещали пасмурную и дождливую погоду. В северных, центральных, восточных областях, а также на Закарпатье ожидался мокрый снег. На всей остальной территории Украины прогнозировали дожди.