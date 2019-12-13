Погода в Украине. Фото: Типичная Александрия

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Ракурс

Погода в Украине 14 декабря будет пасмурной и дождливой. В северных, центральных, восточных областях, а также на Закарпатье ожидается мокрый снег. На всей остальной территории Украины возможны дожди. Ветер будет преимущественно юго-восточный 7−12 м/с.

На западе страны днем возможны дожди. В Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ровненской областях осадки маловероятны. На Закарпатье ночь пройдет без осадков, зато днем возможен снег с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 °C до +3°С. Днем температура не поднимется выше 4−7°С тепла, сообщает Гидрометцентр.

В центре днем воздух прогреется до 2−6°С тепла, ночью температура составит от -1°С мороза до 3 °C тепла. В Виннице ночью пройдет дождь. В Полтаве, Кропивницком и Черкассах днем пройдут дожди, а ночью возможен снег с дождем. В Чернигове и Сумах ночью осадков не ожидается, зато днем возможен мокрый снег. В Житомирской и Киевской областях вероятность осадков очень мала.

На юге погода на протяжении суток будет дождливой. Днем воздух прогреется до 7−11°С тепла, ночью температура будет колебаться от 3 °C до 7 °C тепла.

На востоке днем пройдут дожди, ночью ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 3−6°С тепла. Ночью температура снизится и будет в пределах от 0 °C до +2°С.

Погода в Киеве 14 декабря будет пасмурной, осадков не ожидается. Дневная температура составит 2−4°С тепла. Ночью ожидается снижение температуры от 1 °C мороза до 1 °C тепла. Ветер юго-восточный 7−12 м/с.

Геомагнитная активность 14 декабря сохранится спокойной. Незначительные возмущения магнитного поля возможны ночью.