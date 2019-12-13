Погода в Україні. Фото: Типова Олександрія

https://racurs.ua/ua/n130823-pogoda-v-ukrayini-na-14-grudnya-gidrometcentr-obicyaie-mokryy-snig-karta.html

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Погода в Україні 14 грудня буде похмурою та дощовою. У північних, центральних, східних областях, а також на Закарпатті очікується мокрий сніг. На всій іншій території України можливі дощі. Вітер буде переважно південно-східний 7−12 м/с.

На заході країни вдень можливі дощі. У Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській і Рівненській областях опади малоймовірні. На Закарпатті ніч пройде без опадів, але вдень можливий сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 °C до +3°С. Вдень температура не підніметься вище 4−7°С тепла, повідомляє Гідрометцентр.

У центрі вдень повітря прогріється до 2−6°С тепла, вночі температура становитиме від -1°С морозу до 3 °C тепла. У Вінниці вночі пройде дощ. У Полтаві, Кропивницькому та Черкасах вдень пройдуть дощі, а вночі можливий сніг з дощем. У Чернігові та Сумах вночі опадів не очікується, зате вдень можливий мокрий сніг. У Житомирській і Київській областях ймовірність опадів дуже мала.

На півдні погода протягом доби буде дощовою. Вдень повітря прогріється до 7−11°С тепла, вночі температура коливатиметься від 3 °C до 7 °C тепла.

На сході вдень пройдуть дощі, вночі очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 3−6°С тепла. Вночі температура знизиться і буде в межах від 0 °C до +2°С.

Погода у Києві 14 грудня буде похмурою, опадів не очікується. Денна температура становитиме 2−4°С тепла. Вночі очікується зниження температури від 1 °C морозу до 1 °C тепла. Вітер південно-східний 7−12 м/с.

Геомагнітна активність 14 грудня утримається спокійною. Незначні зміни магнітного поля можливі вночі.