Какие продукты положительно влияют на когнитивные функции. Фото: infomisto.com

https://racurs.ua/n147717-kakie-produkty-polojitelno-vliyaut-na-kognitivnye-funkcii-obyasnenie-uchenyh.html

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Продукты питания, которые положительно влияют на когнитивную систему человека, назвали американские ученые.

Группа исследователей проанализировала данные 1 тыс. 787 взрослых в возрасте от 46 до 77 лет, которые находятся в Британской медицинской базе UK Biobank. Все участники проходили тест на подвижный интеллект три раза за все время наблюдений: в 2006, 2012 и 2016 годах. Об этом сообщается на веб-странице Университета штата Айова.

Также участники тестов заполняли анкеты, в которых они рассказывали о своем питании. Отмечалось, как часто они употребляли свежие фрукты, сырые овощи и салаты, хлеб, сыр, рыбу, мясо птицы, чай, кофе, пиво, красное и белое вино, шампанское и ликер.

Ученые выделили четыре наиболее важных фактора:

из всех продуктов питания сыр «предоставляет обширный защиту от возрастных когнитивных нарушений;

потребление красного вина улучшает когнитивные функции;

еженедельное употребление баранины улучшает долговременные когнитивные способности;

чрезмерное потребление соли вредно только тем, у кого есть когнитивные нарушения.

По мнению ученых, в зависимости от генетической предрасположенности люди могут больше или меньше быть подвержены когнитивным расстройствам. Однако правильный рацион может предотвратить когнитивный спад в целом.

Напомним, искусственно выращенное куриное мясо впервые сертифицировали в мире как продовольственный продукт. Сингаруп стал первой страной в мире, которая позволила продавать такой продукт.