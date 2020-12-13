Какие продукты положительно влияют на когнитивные функции — объяснение ученыхhttps://racurs.ua/n147717-kakie-produkty-polojitelno-vliyaut-na-kognitivnye-funkcii-obyasnenie-uchenyh.htmlРакурс
Продукты питания, которые положительно влияют на когнитивную систему человека, назвали американские ученые.
Группа исследователей проанализировала данные 1 тыс. 787 взрослых в возрасте от 46 до 77 лет, которые находятся в Британской медицинской базе UK Biobank. Все участники проходили тест на подвижный интеллект три раза за все время наблюдений: в 2006, 2012 и 2016 годах. Об этом сообщается на веб-странице Университета штата Айова.
Также участники тестов заполняли анкеты, в которых они рассказывали о своем питании. Отмечалось, как часто они употребляли свежие фрукты, сырые овощи и салаты, хлеб, сыр, рыбу, мясо птицы, чай, кофе, пиво, красное и белое вино, шампанское и ликер.
Ученые выделили четыре наиболее важных фактора:
- из всех продуктов питания сыр «предоставляет обширный защиту от возрастных когнитивных нарушений;
- потребление красного вина улучшает когнитивные функции;
- еженедельное употребление баранины улучшает долговременные когнитивные способности;
- чрезмерное потребление соли вредно только тем, у кого есть когнитивные нарушения.
По мнению ученых, в зависимости от генетической предрасположенности люди могут больше или меньше быть подвержены когнитивным расстройствам. Однако правильный рацион может предотвратить когнитивный спад в целом.
Напомним, искусственно выращенное куриное мясо впервые сертифицировали в мире как продовольственный продукт. Сингаруп стал первой страной в мире, которая позволила продавать такой продукт.