Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет. Фото: lenta.ru

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, пообещал наложить вето на оборонный бюджет, который уже был одобрен Конгрессом и Сенатом.

Трамп потребовал включить в оборонный бюджет 2021 года норму об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирование пользовательского контента. Глава США заявил, что от этого бюджета выиграет КНР. Об этом 13 декабря он написал на собственной странице в Twitter.

Больше всех от нашего оборонного бюджета выиграет Китай! Я наложу вето! — говорится в сообщении.

Как известно, оборонный бюджет США на 2021 год содержит новые санкции против российских газопроводов Nord Stream-2 и «Турецкий поток». Под ограничения должны попасть компании, участвующие в строительстве, сертификации и страховании этих газопроводов. Также документ предусматривает выделение Вооружённым силам Украины 250 млн долл. оборонной помощи, в том числе 75 млн долл. на системы летального вооружения.

Напомним, члены Палаты представителей Конгресса 8 декабря большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, куда входит помощь ВСУ и санкции против Nord Stream 2. Уже 11 декабря законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год одобрил американский Сенат.