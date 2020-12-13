Ядерный потенциал КНДР оценили эксперты. Фото: Известия

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Ракурс

Ядерного потенциала Северной Кореи хватит для создания почти полусотни боеприпасов.

В распоряжении КНДР имеется от 25 до 48 кг плутония и от 650 до 800 кг высокообогащенного урана. Этого достаточно для изготовления примерно 45 ядерных ракет или бомб. Об этом заявил бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории Зигфрид Хекер, передает Daily Express.

По словам специалиста, северокорейские ракеты с ядерными боеголовками позволяют нанести удар по всей территории Южной Кореи и более чем половине территории Японии. При этом их межконтинентальные ракеты еще не до конца испытаны. Хекер утверждает, что нынешние ракеты Северной Кореи не долетят до территории США, но в Пхеньяне работают над этим.

По словам ученого, о ядерном разоружении США и КНДР могли договориться еще в 2019 году, но президент США Дональд Трамп тогда досрочно прекратил переговоры с Ким Чен Ыном в столице Вьетнама.

Напомним, летом в ООН заявляли, что Северная Корея разработала ядерные устройства, подходящие для установки в баллистических ракетах.