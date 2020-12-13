Ядерний потенціал КНДР оцінили експерти. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n147715-yadernyy-potencial-kndr-ocinyly-eksperty.html

Ракурс

Ядерного потенціалу Північної Кореї вистачить для створення майже півсотні боєприпасів.

У розпорядженні КНДР є від 25 до 48 кг плутонію і від 650 до 800 кг високозбагаченого урану. Цього достатньо для виготовлення приблизно 45 ядерних ракет чи бомб. Про це заявив колишній директор Лос-Аламоської національної лабораторії Зігфрід Хекер, передає Daily Express.

За словами фахівця, північнокорейські ракети з ядерними боєголовками дозволяють завдати удару по всій території Південної Кореї та понад половині території Японії. При цьому їхні міжконтинентальні ракети ще не до кінця випробувані. Хекер стверджує, що нинішні ракети Північної Кореї не долетять до території США, але в Пхеньяні працюють над цим.

За словами науковця, про ядерне роззброєння США та КНДР могли домовитися ще у 2019 році, але президент США Дональд Трамп тоді достроково припинив переговори з Кім Чен Ином у столиці В'єтнаму.

Нагадаємо, влітку в ООН заявляли, що Північна Корея розробила ядерні пристрої, які підходять для встановлення у балістичних ракетах.