Вакцину від коронавірусу почали розвозити в США. Фото: sq.com.ua

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Доставка першої партії схваленої вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech розпочалася в США.

Розвозити препарат до всіх американських штатів почали у неділю, 13 грудня. Очікується, що вже завтра, 14 грудня, почнеться процес вакцинації населення. Препарат вантажать на заводі Pfizer в Каламазу, штат Мічиган. Про це повідомляє ТСН.ua.

За словами керівника державно-приватної ініціативи США Operation Warp Speed Гюстава Перна, у понеділок препарат надійде у 145 установ. Ще 425 установ отримають вакцину 15 грудня, а ще 66 — 16 грудня. Таким чином буде розвезена перша партія коронавірусної вакцини.

Сьогодні препарат запаковують у коробки та завантажують у вантажівки, які доправляють їх до найбільших аеропортів. Зазначається, що препарат транспортують за необхідної для цього температури, за якої її збереження можливе до 10 днів у невідкритому стані.

Нагадаємо, хакери змогли зламати базу даних вакцини від коронавірусу, яка була створена компанією Pfizer і BioNTech. Поки невідомо, чи отримали зловмисники доступ до персональних даних учасників випробувань вакцини.