Вакцину от коронавируса начали развозить в США. Фото: sq.com.ua

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Доставка первой партии одобренной вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech началась в США.

Развозить препарат во все американские штаты начали в воскресенье, 13 декабря. Ожидается, что уже завтра, 14 декабря, начнется процесс вакцинации населения. Препарат грузят на заводе Pfizer в Каламазу, штат Мичиган. Об этом сообщает ТСН.ua.

По словам руководителя государственно-частной инициативы США Operation Warp Speed Гюстава Перна, в понедельник препарат поступит в 145 учреждений. Еще 425 учреждений получат вакцину 15 декабря, а еще 66 — 16 декабря. Таким образом будет развезена первая партия коронавирусной вакцины.

Сегодня препарат упаковывают в коробки и загружают в грузовики, которые доставляют их в крупнейшие аэропорты. Отмечается, что препарат транспортируют при необходимой для этого температуре, при которой его сохранение возможно до 10 дней в неоткрытом состоянии.

Напомним, хакеры смогли взломать базу данных вакцины от коронавируса, которая была создана компанией Pfizer и BioNTech. Пока неизвестно, получили ли злоумышленники доступ к персональным данным участников испытаний вакцины.