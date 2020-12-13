Локдаун в Украине может начаться раньше. Фото: Ракурс

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Ракурс

Усиленный карантин в Украине может начаться раньше, чем было запланировано.

Главным показателем ввода локдауна может стать стремительное увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом — до 32−35 тыс. случаев в сутки. Об этом 13 декабря заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24».

Сейчас мы говорим о цифре 32−35 тыс. больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были вовлечены в преодоление коронавирусной инфекции, — отметил чиновник.

По словам министра Кабмина, правительство при оценке ситуации учитывает заполненность коек для инфицированных коронавирусом. Сейчас Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тыс., также увеличивается количество коек с кислородом. Поставлена задача к 1 января выйти на более 40 тыс. таких коек, а в перспективе на 75 тыс. коек.

Напомним, локдаун в Украине будет действовать с 8 по 24 января включительно. На этот период на всей территории государства будут введены усиленные карантинные ограничения.

Правительство изначально планировало ввести локдаун с Нового года, однако после учета эффекта от так называемого карантина выходного дня было решено избрать 8 января. В частности, в Кабмине учитывали заполненность больничных коек.