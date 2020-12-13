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Ракурс
Беспорядки возле завода «Эпл». Скриншот из видео

Офис завода-производителя iPhone разгромили в Индии разъяренные рабочие (ВИДЕО)

13 дек 2020, 21:20
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Офис завода-производителя iPhone разгромили во время массовых беспорядков.

Инцидент произошел в индийском штате Карнатака. Перед заводом компании Winstrom Corp собрались около тысячи человек, митинговавших из-за зарплатных долгов. Рабочие требовали выплатить задолженность, поскольку они получили лишь часть зарплаты. Об этом 13 декабря сообщает сайт Newsflare.

Через некоторое время демонстрация переросла в беспорядки, во время которых рабочие подожгли по меньшей мере один автомобиль. Затем протестующих дубинками разогнали сотрудники полиции. Видео митингов попало в социальные сети.

Как известно, тайванская компания Winstrom Corp является подрядчиком компании Apple. На ее заводе в Карнатаку производятся бюджетные смартфоны iPhone SE.


Напомним, в «черную пятницу» складские работники гиганта интернет-торговли Amazon провели серию скоординированных акций протеста в ряде стран мира. Они требовали улучшения условий труда и повышения зарплат до докризисного уровня.


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