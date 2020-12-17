Шторм у США. Фото: Istock

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Снігопад у США накрив східне узбережжя. До країни завітав потужний зимовий шторм, який пошириться від Колорадо до штату Мен. Країною пронесеться вітер зі швидкістю 80 км/год.

Штормове попередження оголосили у 14 штатах. Про це повідомляє CNN.





Наголошується, що за прогнозами Національної метеорологічної служби США у деяких регіонах випаде до 60 сантиметрів снігу. Також американців попередили про небезпечні, умови пересування в штатах, які має уразити найбільше. Зокрема, повідомляється, що за один раз випаде більше снігу, ніж за всю минулу зиму.







Через погодні умови загинуло щонайменше двоє людей внаслідок масштабного ДТП на автомагістралі в окрузі Клінтон між штатами.





Жителів Нью-Йорку попередили, що ураган може стати найсильнішим у місті за останні кілька років. Школи по всьому місту перейшли на онлайн-навчання, обіди на відкритому повітрі були припинені, а пароми в місті зупинилися. При цьому сотні рейсів були скасовані, а залізничне сполучення на північному сході пригальмували.





Водіїв закликали не сідати за кермо. У низці штатів, зокрема у Нью-Йорку, Пенсільванії, Коннектикуті і Меріленді, закрилися центри тестування на коронавірус. Офіційні особи заявляють, що стежать за будь-яким потенційним впливом урагану на доставку вакцини Pfizer/BioNTech до лікарень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що снігопад в Японії раптово накрив північні регіони. У місті Нішівага, розташованому в гірському районі префектури Івате, висота сніжного покриву досягла 126 см. Цей показник більш ніж в чотири рази перевищує звичайні значення для цієї пори року.