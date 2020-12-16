Снігопад в Японії. Фото: Twitter

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Ракурс

Снігопад в Японії раптово накрив північні регіони. У місті Нішівага, розташованому в гірському районі префектури Івате, висота сніжного покриву досягла 126 см станом на 11.00 середи.

Цей показник більш ніж в чотири рази перевищує звичайні значення для цієї пори року. Про це повідомляє телеканал NHK.





Наголосимо, що рекордні 128 см зимових опадів також випали в місті Мінаков в префектурі Гумма за один день. 113 см снігу зафіксували в місті Юдзава в префектурі Ніїгата.

Снігопад паралізував на окремих ділянках доріг рух транспорту. Так, через який застряг в снігу причепа на шосе в префектурі Акіта були зупинені 30 автомобілів. Близько четвертої години 15-кілометрову ділянку дороги був перекритий.





Продовжує засипати снігом також місто Івамідзава у найпівнічнішій префектурі Хоккайдо, де вже обвалилася в три рази більше снігу, ніж зазвичай. Деякі припарковані машини буквально потонули в снігу. Метеорологи попереджають про ожеледицю на дорогах, і навіть про сходи лавин в районах, що тягнуться від Хоккайдо до західної частини Японії.





Як очікується, до ранку четверга в префектурі Ніїгата може випасти до 100 см зимових опадів, і 80 см — в північному регіоні Канто.





Відомо про щонайменше 13 постраждалих з різними ступенями травм. Дорожній рух у постраждалих регіонах відновлюють всі екстрені служби. Авіакомпанії скасували 54 внутрішніх авіарейси — переважно в напрямку Токіо, Осаки, Хоккайдо і префектури Аоморі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що західну частину Сполучених Штатів Америки засипало снігом після аномальної спеки. Найбільш ранній снігопад за всю історію спостережень випав у Нью-Мексико. А в штаті Вайомінг висота снігового покриву сягнула 43 см. Окрім того, в деяких районах температура повітря впала на 20° тепла.