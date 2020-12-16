Унікальний кораловий сад знайшли біля східного узбережжя Африки, фото – The Guardian

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Ракурс

Кораловий сад вчені виявили в океані неподалік від Танзанії та Кенії. У цьому рідкісному місці корали все ще процвітають попри посилення кліматичної кризи.

Біологи назвали відкриття «сховищем для коралів» та «перлиною біорізноманіття», повідомляє The Independent.

Комплекс процвітаючих рифів розташований в досить прохолодному місці, яке дозволяє популяції коралів і морських мешканців врятуватися від впливу підвищеної температури моря.

Експерти з Товариства охорони дикої природи шукали причину такої великої кількості флори та фауни. У цьому районі Індійського океану відзначили найбільшу популяцію дельфінів в Східній Африці, також тут мешкають види риб, які вважалися вимерлими.

Гори відповідають за створення унікальних сприятливих умов. Глибокий прибережний басейн утворився тисячі років тому під час танення льоду і стоку води з гори Кіліманджаро і гір Усамбара.

Зараз глибоководні басейни допомагають забезпечити стабільність температури для морських екосистем, захищаючи їх від потепління в прохолодній водній кишені.

Температура води в Індійському океані продовжує зростати, тому це місце стає все більш важливим сховищем для живих істот, включаючи тих, що знаходяться під загрозою зникнення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що до небезпечного для пінгвінів айсберга в Атлантиці відправлять британську експедицію.