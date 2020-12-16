Уникальный коралловый сад нашли у восточного побережья Африки, фото – The Guardian

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Ракурс

Коралловый сад ученые обнаружили в океане неподалеку от Танзании и Кении. В этом редком месте кораллы все еще процветают, несмотря на усиливающийся климатический кризис.

Биологи назвали открытие «убежищем для кораллов» и «жемчужиной биоразнообразия», сообщает The Independent.

Комплекс процветающих рифов расположен в достаточно прохладном месте, которое позволяет популяции кораллов и морских обитателей спастись от воздействия повышенной температуры моря.

Эксперты из Общества охраны дикой природы искали причину такого обилия флоры и фауны. В этом районе Индийского океана отмечена наибольшая популяция дельфинов в Восточной Африке, здесь обитают виды рыб, которые считались вымершими.

За создание уникальных благоприятных условий ответственны горы. Глубокий прибрежный бассейн образовался тысячи лет назад во время таяния льда и стока воды с горы Килиманджаро и гор Усамбара.

Глубоководные бассейны сейчас помогают обеспечить стабильность температуры для морских экосистем, защищая их от потепления в прохладном водном кармане.

Температура воды в Индийском океане продолжает расти, это место становится все более важным убежищем для живых существ, включая находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что к опасному для пингвинов айсбергу в Атлантике отправят британскую экспедицию.